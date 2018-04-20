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Два члена экипажа «Норда» сбежали в Беларусь 99

Двое членов экипажа задержанного в Украине крымского сейнера «Норд», которые ранее смогли покинуть территорию страны, прибыли в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Александра Руденко.

«Двое членов экипажа уже в Крыму, они прибыли туда из Москвы. У них все в порядке. Они счастливы, что избавились от кошмарного периода в своей жизни», - сказал он.

Остальные семь членов экипажа, по словам адвоката, находятся в Украине, «поскольку у них изъяли безосновательно паспорта, и нет документов, по которым можно покинуть украинскую территорию».

Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.

 

  
ForUm

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