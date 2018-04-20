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Адвокаты беглого экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали полицейских в здание Оболонского районного суда Киева после того, как председательствующий объявил о начале судебных дебатов в деле о госизмене бывшего главы государства. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Защита Януковича обвинила судей и прокуроров в совершении преступлений, предусмотренных ст. 374 (нарушение прав обвиняемого со стороны прокуроров и судей) и ст. 397  (препятствование адвокатам) Уголовного кодекса Украины.

«Жаль, что не удалось задержать прокуроров, я пытался! За руку взял. Но они скрылись с места преступления», – заявил Сердюк, написавший заявление в полицию.

По его словам, защита будет настаивать на отмене дебатов и возвращении к допросу свидетелей.

Как сообщал ForUm, 19 апреля, суд перешел к стадии дебатов в деле о госизмене. В ответ на это защита Януковича объявила протест и покинула зал заседания. Оно продолжится 3-4 мая.

 
ForUm

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