Великобританию можно назвать мировым рекордсменом по геноциду. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждения посла Соединенного Королевства в Москве Лори Бристоу о том, что Россия якобы причастна к ряду убийств по госзаказу.

«Великобритания - мировой рекордсмен по геноциду, - отметила она. - Страшно представить, сколько миллионов ни в чем не повинных людей было уничтожено в колониях Британии».

Захарова: Великобритания – мировой рекордсмен по геноциду. Страшно представить, сколько миллионов ни в чем неповинных людей было уничтожено в колониях Британии. По разным оценкам, они уничтожили до 90-95% аборигенов Австралии при ее колонизации — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 19 апреля 2018 г.





По ее словам, по разным оценкам, англичане уничтожили до 90-95% аборигенов Австралии при колонизации континента, передает ТАСС.

В качестве примера дипломат также напомнила, как в 1870-е годы «англичане осуществили геноцид зулусов в Капской колонии, а в 1954-1961 годах - геноцид народа кикуйю в Кении». «В ответ на убийство 32 белых колонистов английские власти уничтожили 300 тыс. представителей народности кикуйю и еще 1,5 млн человек загнали в лагеря», - подчеркнула она.

Всего официальный представитель МИД огласила 17 страниц архивных данных о «нелицеприятных действиях» Великобритании на мировой арене за многие годы.

Представитель МИД также обратила внимание на странные смерти британских ученых, часть которых работала в химической лаборатории в Портон-Дауне.

«В 2001 году в Солсбери умер советский ученый-микробиолог, бывший директор Ленинградского института особо чистых биопрепаратов Владимир Пасечник. Официальная версия - инсульт, он работал в лаборатории в Портон-Дауне, - отметила дипломат. - В 1989 году Пасечник, находясь во Франции, попросил политического убежища в Великобритании, передал британским спецслужбам информацию о якобы секретных разработках биологического оружия в СССР».

Кроме того, в июле 2003 года в графстве Оксфордшир погиб эксперт в области биологического оружия Дэвид Кейли. «Официальная причина - самоубийство. Кейли являлся критиком правительства Тони Блэра и считал, что вторжение в Ирак в 2003 году основано на сфальсифицированных данных», - сказала Захарова.

«В 2004 год в результате крушения частного самолета погиб Пол Норман, работавший в секретной лаборатории в Портон-Дауне, - обратила внимание дипломат. - Норман занимал пост умершего в 2003 году Кейли».



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