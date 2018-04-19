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18 апреля. Картина дня 74

Оккупационные власти Крыма не имеет права передавать в собственность России часьт территории острова Тузла. Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в связи с намерениями оккупационных властей Крыма передать в собственность Российской Федерации территории острова.

В ведомстве напомнили, что 17 апреля оккупационные власти объявили о намерении передать в федеральную собственность Российской Федерации территории острова Тузла площадью 6530 м кв.

«МВОТ отмечает незаконности таких действий, которые противоречат Конституции и законам Украины, а также международному праву, поскольку по всем международным нормам и документам Крым остается неотъемлемой частью Украины. Тогда как статьей 73 Конституции Украины предусмотрено, что исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины», - говорится в заявлении.

МВОТ осуждает незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи части Тузлы в собственность РФ, с целью недопущения дальнейшего пренебрежения положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства и основных принципов международного права.

Тузла – песчаный остров площадью 3,5 кв. км (длина – 6,5 км, ширина – около 500 метров) в Керченском проливе между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке. В 2003 году стал причиной инициированного Россией территориального спора с Украиной.

Остров образовался из остатков Тузлинской косы, продолжения Таманского полуострова, размытой во время сильного шторма в 1925 году. 7 января 1941 указом Президиума Верховного Совета РСФСР остров был включен в состав Крымской АССР, которая уже под названием Крымской области 19 февраля 1954 была передана в состав Украинской ССР. В октябре 2003 года состоялся территориальный спор о праве собственности на остров между Украиной и Россией. Российские власти утверждали, что он является частью косы, которая относится к континентальной России, а в состав Украины в 1954 году якобы была передана только континентальная часть Крымского полуострова.

1 октября 2015 остров был соединен с материковой Россией рабочим мостом РМ1, что является частью технологического моста через Керченский пролив.
ForUm

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