Служба безопасности Украины обнародовала список наемников частной военной компании «Вагнер», которых военно-морские силы России переправили в Сирию.

Об этом говорится в заявлении председателя СБУ Василия Грицака, опубликованном на сайте ведомства.

«Несмотря на заявления минобороны РФ о якобы непригодности крейсера «Варяг» для перевозки личного состава и техники, СБУ в дополнение обнародует список наемников ЧВК «Вагнера», которые были скрыты доставлены из Владивостока в Сирию именно на этом корабле ВМФ РФ», - отметил Гриицак.

Это жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия.

При этом глава СБУ обратил внимание, что как минимум для двух наемников из этого списка (А. Крохун и П. Соломоновы) плавание на «Варяге» стало «путешествием в один конец».

Также он отметил, что в случае возникновения в МО РФ «трудностей» в установлении конкретных паспортных данных и адресов проживания вышеупомянутых граждан РФ из числа «ихтамнетов» Вагнера для привлечения их к уголовной ответственности за наемничество, СБУ готова обнародовать и эту информацию для донесения правды к гражданам России и ликвидации «неосведомленности» высших офицеров МО РФ.

Как сообщал ForUm, сотрудники Службы безопасности Украины допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании «Вагнера» военно-морскими силами России.