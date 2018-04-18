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Сотрудники Службы безопасности Украины допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании «Вагнера» военно-морскими силами России.

По данным пресс-центра СБУ, правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу.

Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Другой – гражданин РФ, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии.

 

 

«Бывший военный РФ сказал сотрудникам СБУ, что во время службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере «Варяг» неоднократно участвовал в переправке в Сирию боевиков ЧВК «Вагнер» с тяжелым вооружением и боеприпасами», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ обнародовала первые материалы по использованию спецслужбами РФ воинских подразделений под условным наименованием ЧВК «Вагнера» в боевых действиях за пределами территории России.
ForUm

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