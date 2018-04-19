Приказ Министерства инфраструктуры о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки «Укрзализныци» с апреля этого года может вступить в силу после майских праздников.



Об этом сообщил и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов, передает УНИАН.

«Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от Государственной регуляторной службы и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами, и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить о том, что решение принято, и мы его приведем в действие. Конечно, наверное, после праздничного периода», - сказал он.

Напомним, 14 февраля Кабинет Министров утвердил финансовый план публичного акционерного общества «Укрзализныця» на 2018 год, который предусматривал повышение тарифов на пассажирские перевозки в границах Украины (кроме пригородного сообщения) на 12% с апреля и еще на 12% с октября.

Однако соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах.