Беглый народный депутат Александр Онищенко обнародовал вторую часть своих записей.

По словам Онищенко, его собеседником в записанном разговоре является экс-депутат из фракции «Народный фронт» Николай Мартыненко. Запись опубликована на сайте Страна, сообщает ЛИГА.net.

Онищенко утверждает, что Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и президентом Петром Порошенко.

На записи, человек с голосом, похожим на голос Мартыненко, якобы предлагает Онищенко условное соглашение, предусматривающее несколько этапов: суд выносит решение о возвращении депутатской неприкосновенности; генпрокурор Юрий Луценко и суды выпускают арестованных людей Онищенко, а также снимаются все обвинения с его матери.

Со своей стороны Онищенко должен заплатить штраф в госбюджет в размере 400-500 млн грн, но при этом часть денег вносит олигарх Ринат Ахметов. За это Онищенко якобы готов отдать олигарху часть своего бизнеса.

В ходе разговора собеседник Онищенко соглашается с утверждением о вымогательстве денег у Ахметова со стороны Петра Порошенко.

Напомним, в прошлом году Онищенко опубликовал запись разговора с нардепом Олесем Довгим, которого представил как посредника в переговорах между ним и Президентом Петром Порошенко.