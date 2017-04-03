Министр социальной политики Андрей Рева инициирует перенос Всеукраинской переписи населения с 2020 года на декабрь 2018 года. Об этом он сообщил в ходе заседания Кабинета Министров, презентуя план действий правительства на 2017 год и среднесрочный план приоритетных действий до 2020 года, передают Українські Новини.

Он отметил, что постановлением Кабмина от 2015 года предусмотрено, что перепись населения будет проходить в 2020 году.

«Однако ученые и специалисты просят, чтобы мы ускорили этот процесс, чтобы мы это сделали не в 2020 году, а в декабре 2018 года», - сказал Рева.

Он добавил, что перенос переписи на 2018 год позволит улучшить планирование деятельности правительства и даст правильные ориентиры.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал отдельно обсудить этот вопрос, согласившись с важностью проведения переписи населения.

Напомним, последняя перепись населения проводилась в Украине в 2001 году.

Тогда украинцев насчитали почти 48,5 миллиона. Две трети – городское население, остальные – сельское. Женщин было почти 54%, а мужчин соответственно 46%. Перед тем перепись проводили еще в советские времена – в 1989 году. Тогда в Украине проживал 51,5 миллиона человек.

По состоянию на 1 февраля 2017 года, по оценкам Государственной службы статистики, в Украине проживали 42 млн 558,3 тыс. лиц.