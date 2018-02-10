МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%. Об этом говорится в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц).

Исследование охватывает период с 1991 года по 2015 год и показывает, как менялся показатель из года в год.

Так, согласно расчетам, средний размер теневой экономики Украины с 1991 года по 2015 год оценивается в 44,8% ВВП, а в 2015 году – 42,9%.

Для сравнения: в России показатели теневой экономики составили 38,4% в среднем и 33,7% ВВП в 2015 году, в Азербайджане – 52,19% и 43,66%, Армении – 42,59% и 35,96%, Грузии – 64,87% и 53,07%, сообщает «Экономическая правда».

В Казахстане в среднем 38,88% и 32,82% в 2015 году, Молдове – 43,43% и 39,68%, Таджикистане – 42,99 и 37,73%, Кыргызстане – 37,92% и 30,78%, Эстонии – 23,8% и 18,49%, Латвии – 22,23% и 16,62%, Литве – 25,15% и 18,65%, Польше – 25,1% и 16,67% ВВП.

Начиная с 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель беспрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%.

Нисходящая тенденция наблюдалась до 2008 года - показатель снизился до 36,65%.

Финансовый кризис стал причиной «отскока», и в течение 2009-2014 годов уровень теневой экономики колебался в пределах «39,2% - 43,5%».

В 2015 году, крайний в исследовании, украинская теневая экономика оценивалась на уровне 42,9%.

Для сравнения, в развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).

Авторы использовали определения Организации экономического сотрудничества и развития 2016 года, учитывающей в «ненаблюдаемых» секторах экономики, в том числе, незаконную активность (производство ВВП, приходящееся на чисто криминальную деятельность), «статистическое подполье» (законную, но не вычисляемую статистикой экономику), производство для собственных нужд домохозяйств, методы явно учитывают и «тень», созданную для ухода от налогов.

Отмечается, что эта работа является первым системным приложением развивавшихся в 2010–2017 годах в экономической науке новых статистических методов оценки теневой экономики.

В основу работы Медины и Шнейдера положены три относительно новых методики — модели MIMIC (позволяет учитывать несколько факторов и частично снять проблему «двойного счета» теневой экономики, которая сильно искажает оценки), спроса на денежном рынке (CDA) и «учета предсказанного значения» (Predictive Mean Matching, PMM).