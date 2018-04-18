также в разделеПолитика
Медведчук: Беда Украины в том, что у нас политика формирует экономику 20
Добкин: Янукович должен был остаться в Украине и умереть, если нужно 39
СБУ дважды сообщала Януковичу об угрозе нападения со стороны РФ 70
Добкин: Штурм «Межигорья» отменили после звонка Януковича Ярошу 448
Сегодня суд по делу Ефремова допросит Ляшко 39
Савченко прошла полиграф 136
Порошенко: Единая поместная церковь не станет государственной 78
Порошенко: Украина как никогда близка к появлению автокефальной церкви 113
Украина готова предоставить коридор для вывода войск РФ из Приднестровья 105
Радикалы Ляшко заблокировали трибуну Рады 213
Олещук: «Президент Медведчук» — «пророчество» или технология политической мобилизации? 104
Порошенко просит Варфоломея об автокефалии Православной церкви в Украине 91
Коломойский сказал, кого поддержит на выборах президента 231
Президент собрал у себя лидеров фракций 71
«Так Гитлер делал»: Ляшко призвал расстреливать за плохой ремонт дорог 63
Медведчук: Переговорный процесс по использованию украинской ГТС нужно начинать уже сегодня 43
Кулеба: Украина не будет выполнять неадекватные требования Венгрии 94
Зварыч принес в Раде присягу нардепа 76

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента об автокефалии православной церкви в Украине.

Авторами постановления выступил ряд народных депутатов во главе со спикером Андреем Парубием.

«Целью проекта постановления является ускорение изменения статуса украинской православной церкви и утверждения ее независимости от государства-агрессора», - говорится в пояснительной записке.

При этом авторы утверждают, что роль «Московского патриархата все чаще носит характер пропаганды аннексии Крыма и поддержки вооруженного вмешательства России на Востоке».

«В таких условиях украинское общество демонстрирует еще большую поддержку объединения православной церкви и признания ее автокефалии», - отметили нардепы.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги