В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента об автокефалии православной церкви в Украине.

Авторами постановления выступил ряд народных депутатов во главе со спикером Андреем Парубием.

«Целью проекта постановления является ускорение изменения статуса украинской православной церкви и утверждения ее независимости от государства-агрессора», - говорится в пояснительной записке.

При этом авторы утверждают, что роль «Московского патриархата все чаще носит характер пропаганды аннексии Крыма и поддержки вооруженного вмешательства России на Востоке».

«В таких условиях украинское общество демонстрирует еще большую поддержку объединения православной церкви и признания ее автокефалии», - отметили нардепы.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.