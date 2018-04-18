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Задержанным на попытке дать взятку начальнику Управления рекламы оказался исполнительный директор Ассоциации наружной рекламы Киева Максим Чаленко. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

«Этим предпринимателем является гражданин Чаленко М. Н. 1978 года рождения», - сообщил источник. 

Чаленко (28.10.1978 г.р.) является исполнительным директором ГС «Ассоциация наружной рекламы Киева».

Неоднократно в своих заявлениях в СМИ Чаленко рассказывал о коррупции в Управлении рекламы, однако категорически против принятия новых Правил размещения рекламы.

Ассоциация наружной рекламы Киева была создана в 2016 году. Как рассказывал Чаленко, целью создания ее была защита интересов рекламных предприятий малого и среднего бизнеса в Киеве.

По результатам конкурса начальником Управления по вопросам рекламы КГГА 8 декабря 2017 назначен Александр Смирнов, который до этого занимал должность и.о. директора КП «Киевреклама».

Напомним, во вторник, 17 апреля, в Киеве задержали бизнесмена по подозрению в даче $ 24 тыс. взятки чиновнику по вопросам рекламы КГГА.

Предприниматель пытался «решить» вопрос о получении 18 разрешений на размещение объектов внешней рекламы в столице, а также непроведения демонтажа в течение марта-апреля объектов наружной рекламы, срок разрешений на которые истек.
ForUm

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