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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть террористической организации «ЛНР», созданную под кураторством российских спецслужб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Правоохранители установили, что четверо жителей Луганска были завербованы представителями так называемого «МГБ ЛНР». Граждане регулярно посещали подконтрольную украинской власти территорию для прохождения медицинских процедур. В случае отказа сотрудничать, террористы угрожали блокировать мужчинам выезд из ОРЛО.

По заданию боевиков они должны были собирать сведения о расположении блокпостов ВСУ, перемещении украинских войск, фотографировать здания правоохранительных ведомств, фиксировать номера и марки автомобилей их сотрудников.

Контрразведчики СБУ разоблачили функционирование сети и определили роль и задачи для каждого участника группы. Сотрудники спецслужбы в апреле этого года задержали в центре Лисичанска ключевого участника группы при выемке носителя информации со специально оборудованного тайника.

Правоохранители установили, что злоумышленник был завербован «МГБ ЛНР» примерно два года назад. Сначала в оккупированном Луганске он собирал для куратора сведения о проукраински настроенных гражданах и подбирал для него потенциальных информаторов. Затем выполнял задания на контролируемой украинскими властями территории, в частности передавал кураторам списки военнослужащих ВСУ и номера машин сотрудников СБУ, делал фотографии зданий СБ Украины, прокуратуры и суда Луганской области.

Полученные данные боевики планировали использовать при подготовке террористических актов и покушений на жизнь украинских правоохранителей. Следственным подразделением Службы безопасности Украины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оперативники спецслужбы также установили личность куратора сети так называемого «МГБ ЛНР». В рамках открытого уголовного производства он объявлен в розыск. Продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

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