Во вторник, 17 апреля, правоохранители разоблачили представителя частного предприятия на попытке подкупа начальника Управления по вопросам рекламы исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, за денежные средства предприниматель пытался «решить» вопрос о получении 18 разрешений на размещение объектов внешней рекламы в Киеве, а также непроведение демонтажа в течение марта-апреля 2018 объектов наружной рекламы, срок разрешений на которые истек.

Представитель фирмы был задержан на «горячем», сразу после передачи им первой части взятки, а именно 24 тыс. долларов.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины.