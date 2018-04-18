В четверг, 19 апреля, в Украине ожидается похолодание и дожди, в субботу потеплеет до 20-25 градусов, а с воскресенья снова похолодает.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Циклон – на севере. Часть Украины – в тылу циклона, видно чистое небо, часть – в дождях. 19 апреля этот циклон, раскручиваясь, будет определять погоду большинства областей. Будут идти дожди, от небольших до умеренных на востоке и северо-востоке. В западных областях существенных осадков не будет», - написала она в Facebook.

В ближайшие дни ожидается усиление ветра.

«Похолодает ощутимее: днем ​​+10 – + 15, на Западе и Юге теплее – + 15 – + 19 градусов. На Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине + 8 + 12 градусов», - сообщила синоптик.

В Киеве в четверг холодновато, +12 градусов, небольшой дождь и сильный ветер.

В субботу ожидается скачок температуры до + 20 – + 25 градусов, с воскресенья – снова похолодание.