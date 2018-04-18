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В Верховной Раде требуют вручить ноту послу Италии в связи с участием 25 итальянцев в войне против Украины. С таким требованием выступил с парламентской трибуны депутат Андрей Антонищак, передает LIGA.net.

Он, ссылаясь на информацию главного военного прокурора Анатолия Матиоса и главы СБУ Василия Грицака, заявил, что 25 граждан Италии принимают участие в войне в Донбассе в составе батальонов «Восток» и «Призрак».

«Они могут быть причастны к гибели мирного населения и украинских военнослужащих», - подчеркнул нардеп.

Депутат отметил, что требует от ГПУ, МВД, СБУ начать расследование по этому поводу, а от МИД – вручить послу Италии ноту протеста в связи с участием граждан Италии войне против Украины.

Напомним, по данным СБУ, в рядах незаконных вооруженных формирований «ЛНР» с начала АТО воевали более трех сотен граждан Сербии.
ForUm

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