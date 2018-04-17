также в разделеОбщество
17 апреля. Картина дня 23
Киев прислал Москве запрос на всех судей КС России 30
Суд ЕС: Польша нарушила законы, вырубая Беловежскую пущу 15
На Украину надвигаются дожди и грозы 37
ДТП в Харькове: Пострадавшая получила 100 тысяч и не имеет претензий к Зайцевой 86
В Киеве задержали на взятке чиновника «Укрзализныци» 35
ГПУ вручила обвинительный акт Лавриновичу 19
«Сейчас оно никому не нужно»: Гаврилюка застукали на волонтерском авто 56
В «ДНР» собрали с населения 14 миллиардов «налогов» и «сборов» 31
Разведение сторон в Станице Луганской снова сорвано 35
За три месяца иностранцы совершили в Украине 314 преступлений 23
В Молдове задержали приднестровских инструкторов боевиков «Л/ДНР» 32
Штаб АТО назвал вероятную причину возгорания техники боевиков в Луганске 50
ГПУ подала новое ходатайство о мере пресечения Бубенчику 23
Правоохранителей переводят на усиленный режим службы 54
Заммэра Миргорода пытался дать взятку полицейскому 37
В Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками 57
Матиос подал в суд на Муженко 36

Устроить первоклассника в школу не по месту жительства в этом году можно будет только при наличии в школе свободных мест, сообщила министр образования Лилия Гриневич в комментарии Радио Свобода.

Она отметила, что распределение этих свободных мест между претендентами тоже должно происходить прозрачно и справедливо, поэтому в правительстве сейчас разрабатывают несколько подходов.

«Чтобы здесь не случилось так, что будут еще большие злоупотребления, есть только два рецепта: либо путем приема по дате рождения, но тогда дискриминация, потому что зимние дети имеют больше шансов, чем летние, или жеребьевкой. Важно, чтобы эта жеребьевка было прозрачной», - отмечает Гриневич.

По ее словам, сейчас Министерство образования работает с Министерством юстиции над критериям жеребьевки.

«Чтобы был общественный надзор, чтобы нельзя было договориться о том, чей жребий будет извлечен. Такие правила можно прописать, и заинтересованные родители будут контролировать их соблюдение», - отмечает министр.

Новые правила должны заработать при приеме в первый класс в этом году, сама кампания ориентировочно должна начаться с начала мая.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги