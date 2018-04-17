Устроить первоклассника в школу не по месту жительства в этом году можно будет только при наличии в школе свободных мест, сообщила министр образования Лилия Гриневич в комментарии Радио Свобода.

Она отметила, что распределение этих свободных мест между претендентами тоже должно происходить прозрачно и справедливо, поэтому в правительстве сейчас разрабатывают несколько подходов.

«Чтобы здесь не случилось так, что будут еще большие злоупотребления, есть только два рецепта: либо путем приема по дате рождения, но тогда дискриминация, потому что зимние дети имеют больше шансов, чем летние, или жеребьевкой. Важно, чтобы эта жеребьевка было прозрачной», - отмечает Гриневич.

По ее словам, сейчас Министерство образования работает с Министерством юстиции над критериям жеребьевки.

«Чтобы был общественный надзор, чтобы нельзя было договориться о том, чей жребий будет извлечен. Такие правила можно прописать, и заинтересованные родители будут контролировать их соблюдение», - отмечает министр.

Новые правила должны заработать при приеме в первый класс в этом году, сама кампания ориентировочно должна начаться с начала мая.