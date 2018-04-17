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Житель Черкасс, который находился в отделе полиции относительно своего обращения, неожиданно напал на полицейских с ножом.

Как сообщает пресс-служба облполиции, мужчина задержан.  

В Черкасский отдел полиции обратился 53-летний местный житель по поводу встречи с участковым офицером полиции. Во время пребывания на территории отдела полиции мужчина неожиданно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. Во время его задержания, злоумышленник нанес ножевые ранения еще двум стражам порядка. Мужчина задержан, нож изъят», - говорится в сообщении.

Полицейских доставили в больницу. Открыто уголовное производство по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. За совершенное нападающему грозит максимальный срок наказания.
, ForUm

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