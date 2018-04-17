В Верховной Раде принес присягу депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Роман Зварыч.
Соответствующую присягу он провозгласил с трибуны парламента, сообщает «Украинская правда».
После этого глава ВР Андрей Парубий пожелал Зварычу плодотворной работы.
Напомним, 4 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зварыча народным депутатом.
Он стал нардепом вместо Валерия Пацкана, которого 15 марта Верховная Рада выбрала главой Счетной палаты.
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