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В Верховной Раде принес присягу депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Роман Зварыч.

Соответствующую присягу он провозгласил с трибуны парламента, сообщает «Украинская правда».

После этого глава ВР Андрей Парубий пожелал Зварычу плодотворной работы.

Напомним, 4 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зварыча народным депутатом.

Он стал нардепом вместо Валерия Пацкана, которого 15 марта Верховная Рада выбрала главой Счетной палаты.

 
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