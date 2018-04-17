В Кривом Роге 18 апреля объявлен день траура по погибшим в жуткой аварии на проспекте Металлургов, сообщает «Первый городской».
По распоряжению администрации городского совета, на административных зданиях опустят государственные флаги. Также отменят развлекательные действа.
Город также окажет помощь семьям пострадавших и погибших.
Как сообщал ForUm, сегодня, 17 апреля, около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП погибли 8 человек, еще 18 – пострадали.
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