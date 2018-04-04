Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от партии «Блок Петра Порошенко» Романа Зварыча, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

«Рассмотрев соответствующие документы, комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварыча Р.М., 1953 года, который проживает в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список Партии «Блок Петра Порошенко» под № 82», – говорится в сообщении.

Он станет нардепом вместо Валерия Пацкана, которого 15 марта Верховная Рада выбрала главой Счетной палаты.

В тот же день ВР досрочно прекратила депутатские полномочия Пацкана.