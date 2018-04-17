Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о направлении в суд 14 протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, составленных в отношении броварского городского головы Игоря Сапожко, сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство установило, что Сапожко, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, и осознавая существование частного интереса в реализации своих полномочий, не сообщил НАПК о реальном конфликте интересов, подписав распоряжение об установлении надбавок к должностному окладу броварского городского головы.

Отмечается, что ответственность за такие правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, а совершение действий или принятие решений в условиях такого конфликта интересов - наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.