Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала 112 Украина прокомментировал план Арсена Авакова по деоккупации отдельных районов Донбасса.

По мнению Жебривского, главным минусом видения министра является длительность его реализации.

«Каждая идея по уменьшению оккупированной территории достойна внимания. Но, думаю, если мы таким путем пойдем, то к 2030 году мы дойдем до границы с Россией. В этой части, если на каждый город, в каждый район мы будем заходить, проводить выборы, вводить администрации, - то на каждый город, на каждый район минимум полгода», - пояснил чиновник.

Жебривский также выразил сомнение в том, что РФ готова идти на уступки в вопросе Донбасса.

«На самом деле есть решение, есть то, что обсуждается Президентом Порошенко и другими, о том, что миротворческая миссия заходит на всю временно оккупированную территорию, и ключевым моментом здесь является как раз взятие под контроль границы между Украиной и Россией», - добавил он.

«Я думаю, идея неплохая, которую предложил Арсен Аваков, но она очень длительная в исполнении. И по большому счету – кому-то понравится, кому не понравится то, что делает местная власть, если по тому алгоритму идти, - выбранная теми людьми, которые сегодня живут на этих территориях. А если она будет неэффективна? Это же не военно-гражданская администрация, это не будет ответственности украинской центральной власти. Это будет ответственность местной власти. Если мы пойдем этим путем, - это просто бесконечный путь. Но идей там достаточно много интересных есть», - резюмировал глава ОГА.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украине ради реинтеграции оккупированных территорий необходимо разработать законодательную базу об амнистии и коллаборационизме.

По его словам, деоккупацию можно проводить путем «взятия под контроль отдельных районов».