В первом квартале 2018 г. транзит нефтепродуктов (без учета СУГ) через территорию Украины составил 17,5 тыс. т, что в 9 раз меньше показателя первого квартала прошлого года (140 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственное исследование.

В марте было транзитировано 7,7 тыс. т нефтепродуктов, что в 8 раз меньше объёма транзитированного в марте 2017 г.

За отчетный месяц было транзитировано 3,6 тыс. т дизельного топлива. Это на 2 тыс. т ниже показателя марта 2017 г. Из данного объема 2,6 тыс. т было отправлено из Беларуси в Молдову и 1 тыс. т – из Литвы в Молдову.

Транзит бензинов в марте составил 2,2 тыс. т т: 1,7 тыс. т было отправлено из Беларуси в Молдову; 500 т – из Литвы в Молдову.

Кроме того, в марте через Украину транзитом прошло 2 тыс. т авиакеросина из России в Молдову.

Напомним, транзит сжиженного газа через территорию Украины в январе-марте 2018 г. сократился в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. на 15% – до 347 тыс. т.