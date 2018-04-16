По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 15 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха.

Столбик термометра после полудня поднялся до отметки +24,2° С, что на 0,1° С выше предыдущего исторического значения для этого дня 1972 года.

Ночь на 16 апреля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже 12,8° С, что на 1,0° С выше предыдущего рекордного значения 1889.

Напомним, 11 апреля в Киеве также зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха, которая впервые с 1881 года достигла + 24,6°С.

Самое раннее за 137 лет наблюдений лето в Киев пришло 22 апреля 1996.