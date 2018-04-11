По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 11 апреля в Киеве зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха.
Столбик термометра поднялся до отметки +24,4° С, что на 1,7 ° С выше предыдущего исторического значения для этого дня 1959 года.
Учитывая повышенный температурный фон, есть вероятность превышения и среднесуточной температуры воздуха.
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