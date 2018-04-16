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В ближайшее время боевики планируют совершить провокацию во время работы на оккупированных территориях представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, ссылаясь на данные разведки.

«Стало известно, что очередным силам противовоздушной обороны противника, в частности на Бахмутском направлении, предоставлено разрешение на уничтожение в зонах их ответственности беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ», - говорится в сообщении.

При этом противник получил указание учитывать траекторию полета БПЛА ОБСЕ и расположение позиций сил АТО, чтобы после поражения беспилотника переложить ответственность за его уничтожение на украинских военных.
ForUm

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