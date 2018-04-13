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23-летняя студентка столичного вуза, которую сбил детектив НАБУ, умерла после недельной комы. Об этом сообщает Совет общественного контроля.

По этому факту сразу было начато служебное расследование и зарегистрировано уголовное производство № 12018100000000322 (ч.2 ст.286 УК), которое по решению прокуратуры, расследует Национальная полиция. НПУ должна провести автотехническую и другие экспертизы.

Как отметили в управлении внутреннего контроля Бюро, детектив в течение всего этого времени оказывал финансовую помощь пострадавшей и способствовал проведению объективного расследования. По результатам служебного расследования было установлено, что работник НАБУ был трезв, не сопротивлялся стражам порядка, сразу после наезда вызвал скорую, полицию и сообщил внутренний контроль.

«Мы связались со следователем, который ведет это дело, и он подтвердил, что расследование происходит без давления со стороны НАБУ. Запланированы автотехническая и другие экспертизы, которые должны установить все обстоятельства ДТП и наличие нарушений со стороны водителя. Управление внутреннего контроля ожидает выводы этих исследований для обновления служебного расследования», - сообщили в совете.

Совет общественного контроля НАБУ призывает полицию безотлагательно и объективно расследовать это дорожно-транспортное происшествие, а сотрудника НАБУ полностью сотрудничать со следствием. Также свидетелей ДТП просят обратиться в полицию и предоставить показания для установления всех обстоятельств происшествия.  

Как сообщал ForUm, ДТП произошло ночью 2 апреля на улице Васильковской.
ForUm

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