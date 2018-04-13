Прокуратура Донецкой области по результатам специального (заочного) досудебного расследования, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту участия в деятельности террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Расследованием установлено, что 47-летний дончанин, работая до оккупации заместителем председателя одной из районных администраций Донецка, отстаивал идеи патриотизма и единства Украины. Однако в мае 2014 года с приходом «русского мира» сразу изменил свои идейные и политические взгляды и, адаптируясь к ситуации, начал сотрудничать с представителями «ДНР». За это время мужчина успел проявить себя на разных должностях, в частности, получив воинское звание «подполковник», стал заместителем командира одного из батальонов. В октябре 2014 года принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе международного аэропорта «имени С.С. Прокофьева» в Донецке, где оказывал сопротивление подразделениям Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям Украины, задействованным в проведении АТО.

В октябре того же года главарь террористической организации «ДНР» Александр Захарченко назначил мужчину главой администрации Куйбышевского и Киевского районов Донецка. А уже в июле 2016 пособник террористов назначен и.о. главы администрации Горловки.

Находясь на указанных должностях, обвиняемый отдавал подчиненным незаконные указания, способствовал наполнению бюджета «ДНР». Во время проведения встреч с жителями города и используя отдельные средства массовой информации, проводил пропагандистскую работу по популяризации идеи независимости Донецкой области от Украины с целью формирования мнения среди населения и мирового сообщества о законности собственных действий, легитимности создания и деятельности «ДНР», освещал действия официальной власти Украины как враждебные.

Таким образом пособник террористов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 УК Украины - участие в террористической организации, и ч. 1 ст. 110 УК Украины - умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

В связи с тем, что мужчина скрывается от следствия на временно оккупированной территории, он объявлен во всеукраинский розыск и судом предоставлено разрешение на его задержание.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.