Детектив Национального антикоррупционного бюро на автомобиле сбил человека в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НАБУ.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход», - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло ночью 2 апреля.

Сейчас пострадавший человек находится в больнице.

Детектив НАБУ сотрудничает со следствием.

Экспертиза показала, что управление транспортным средством водитель осуществлял в трезвом состоянии.

Другие обстоятельства ДТП выясняются: изучаются видеоматериалы, проводится опрос свидетелей.