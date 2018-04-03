Детектив Национального антикоррупционного бюро на автомобиле сбил человека в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НАБУ.
«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход», - сказали в пресс-службе.
ДТП произошло ночью 2 апреля.
Сейчас пострадавший человек находится в больнице.
Детектив НАБУ сотрудничает со следствием.
Экспертиза показала, что управление транспортным средством водитель осуществлял в трезвом состоянии.
Другие обстоятельства ДТП выясняются: изучаются видеоматериалы, проводится опрос свидетелей.
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