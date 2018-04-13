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Подольский районный суд Киева постановил направить обвинительный акт по делу главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой в Апелляционный суд столицы.

Об этом сообщает Укринформ.

«Суд ставит на обсуждение вопросы, что неправильно направлен этот обвинительный акт в Подольский районный суд, и поэтому ставит вопрос на обсуждение о направлении указанного уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности», - заявил председательствующий судья Павел Отвиновский в начале заседания.

Прокурор САП Виталий Кравец пояснил, что этот обвинительный акт был направлен именно в Подольский райсуд в соответствии с местом работы Гавриловой.

Однако суд решил направить обвинительный акт по Гавриловой в Апелляционный суд Киева.

«Коллегия судей постановила направить обвинительный акт по Гавриловой в Апелляционный суд Киева для определения подсудности в другой суд», - уточнил Отвиновский.

Напомним, в конце 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения Гавриловой в незаконном обогащении. По версии следствия, она в течение 2015-2016 годов получила активов на 9,92 млн грн. Во время обыска у чиновницы нашли, в частности, золотые слитки. При этом законность их приобретения не подкрепляется доказательствами, собранными детективами НАБУ.

Сама председатель Госаудитслужбы называет выдвинутые обвинения «местью».

3 марта НАБУ завершило досудебное расследование по делу Гавриловой, а 30 марта обвинительный акт был направлен в суд.
ForUm

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