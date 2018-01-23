Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, предварительная правовая квалификация – ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. Сообщение о подозрении согласовано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

По данным следствия, чиновник на протяжении 2015-2017 гг. получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных – в сумме 112,8 тыс. долл. и 8,5 тыс евро, - найденного детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновник внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Так, чиновница указала недостоверную стоимость квартиры, принадлежащей ей в Киеве: 1,06 млн грн вместо фактических почти 2,74 млн грн. Также не отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, из которым семейные отношения фактически не прекращены и, согласно п.2 ч.1 ст.46 Закона Украины «О предотвращении коррупции», указанное имущество должно было быть отражено ежегодной декларации.

Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в январе 2017 по собственным наработкам.