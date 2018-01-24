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Глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова называет производство  Национального антикоррупционного бюро давлениям на нее.

Об этом она написала в Facebook.

«Осознавая всю меру ответственности, которая связана с высокой государственной должностью, которую я занимаю, я категорически утверждаю, что это дело является следствием давления на меня как руководителя органа государственного финансового контроля, сотрудники которого привлекаются НАБУ к проверкам в пределах уголовных производств. К сожалению, наше сотрудничество с НАБУ имеет печальный опыт, когда руководство НАБУ пытается компенсировать недостаточность доказательной базы по возбужденным ими делам с целью трактовки результатов проверок в пользу НАБУ давлением на работников ГАСУ», - заявила Гаврилова.

По ее словам, составление сотрудниками ГАСУ акта проверки, в котором говорится о злоупотреблениях одного из руководителей НАБУ, стало основанием для личной мести.

«Я понимаю, что сейчас модно бросать камни в государственных служащих, и я их также получу, но замечу, что приведенная в отношении меня НАБУ информация является сугубо субъективным мнением детективов, которые подсчитали мое состояние и просчитали мои доходы и расходы за 20 лет моей жизни, полагаясь на собственное мнение. Однако, я со всей ответственностью заявляю, что мной в декларацию внесены вполне правдивые сведения, в том числе в отношении недвижимого имущества – квартиры на Позняках», - написала чиновница.

«В течение года детективы НАБУ следили за мной, за бывшим мужем, собакой, прослушивали телефоны и следствием этого есть цветная инфографика моих возможных состояний. Конечно, я ждала дальнейших действий от НАБУ в течение года, но даже не могла представить, что это будет сделано в канун 25-летия создания Государственной контрольно-ревизионной службы в Украине, и я получу «приветствие» от НАБУ в такой неординарный способ», - резюмировала Гаврилова.

Напомним, 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

 
ForUm

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