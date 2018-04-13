Посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер, отозванный из страны 23 марта, вернулся в Москву.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба представительства ЕС в РФ.

«В ответ на многочисленные запросы мы информируем, что глава представительства ЕС в России, посол Маркус Эдерер вернулся в Россию по завершении консультаций в Брюсселе», – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 23 марта в связи с отравлением Сергея Скрипаля постоянный представитель ЕС в России отозван из Москвы «для консультаций».