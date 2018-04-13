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В Чернигове во время нападения на полицейского смертельно травмирован мужчина, сообщает пресс-служба облглавка.

Возвращаясь домой после службы, находясь в гражданской одежде и без оружия, полицейский зашел в продовольственный магазин.

Внимание полицейского привлекла шумная компания мужчин, которые совершали хулиганские действия, нецензурно ругались, распивали спиртные напитки и разбили бутылку в торговом зале. Полицейский сделал молодым людям замечания и предложил прекратить противоправное поведение.

Нетрезвые граждане агрессивно отреагировали на обращение полицейского, начали преследовать его и попытались подраться, угрожая ему физической расправой.

Произошло столкновение, в результате которого двое молодых людей убежали, а третий упал на асфальт и остался лежать. Полицейский убедился, что мужчине плохо, и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть пострадавшего. Его труп был направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Материалы уголовного производства направлены в Черниговскую местную прокуратуру, где в дальнейшем определена подследственность производство за УСБУ в Черниговской области.
ForUm

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