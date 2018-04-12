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Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по объектам Асада в Сирии. 

«Германия не примет участия в возможных - пока не было никаких решений, я хочу подчеркнуть - военных действиях», - заявила Меркель, сообщает УНИАН.

При этом она подчеркнула, что поддерживает усилия Запада, направленные на то, чтобы показать, что использование химического оружия неприемлемо.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию.

Однако позже он отметил, что удар по Сирии может быть нанесен «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии. 
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