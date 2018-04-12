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Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина и мир должны укреплять устойчивость к российским гибридным угрозам. Об этом он сказал на открытии 11-го Киевского форума, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Укрепление устойчивости против российских гибридных угроз. Мы должны переосмыслить наши подходы к гибридной безопасности, к фейковым новостям и пропаганде», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что это те сферы, в которых российский потенциал чрезвычайно значителен, гораздо больше, чем в Украине, Соединенных Штатах Америки, в Канаде, Франции, Германии.

Он отметил, что показания основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга в Конгрессе США обнаружили, несколько уязвимы наши общества перед лицом длительного потока фейковых новостей, которые еще и усиливаются социальными платформами.

«Подчеркиваю, что цифровая эра требует от нас взять на вооружение новые и эффективные законодательные предохранители для защиты достижений свободного выбора наших обществ, одновременно обеспечив деликатный баланс между демократическими свободами и требованиями кибербезопасности», - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул: «Недаром даже в таких развитых демократиях, как Германия и Франция, или внедрено, или сейчас внедряют изменения в законодательство такого типа. Это должны сделать и мы».

Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей. 

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг во время сенатских слушаний по поводу утечки данных из соцсети признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями, иностранным вмешательством в выборы и защитой персональных данных.

 

 
ForUm

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