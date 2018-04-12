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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 11 апреля в Киеве был превышен и рекорд среднесуточной температуры, который достиг + 17,3°С. Такая температура соответствует концу мая.

Однако, учитывая прогнозы Украинского Гидрометцентра, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 15 градусов большинству жителей Украины, в частности Киева, придется еще подождать.  

Напомним, 11 апреля в Киеве также зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха, которая впервые с 1881 года достигла + 24,6°С.

Самое раннее за 137 лет наблюдений лето в Киев пришло 22 апреля 1996.

 

 
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