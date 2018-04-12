Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
«После четырех повышений учетной ставки подряд монетарные условия пока являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе», - говорится в сообщении.
Рисками в Нацбанке назвали отсутствие прогресса в проведении реформ, необходимых для макрофинансовой стабильности и сотрудничества с МВФ.
В случае усиления фундаментальных инфляционных рисков учетная ставка может быть повышена, подчеркнули в НБУ.
Напомним, Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17% годовых со 2 марта.
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