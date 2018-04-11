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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал заявление президента США Дональда Трампа о ракетных ударах в Сирии.

«Как правило, я не делаю ретвитов, но тут не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией», - написал Климкин в Twitter, распространив сообщение президента США.

 


 

 

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал нанесение ракетного удара по Сирии.

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, славные и новые, и «умные!» Вы не должны быть партнерами с газовым убийцей-животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим», – написал он в Twitter.

 
ForUm

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