В Киеве возле моста Патона в акватории реки Днепр найдено тело женщины.

По данным ГосЧС, соответствующая информация поступила 11 апреля в 13:06.

На место происшествия прибыло дежурное отделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, тело женщины находится на расстоянии 4 м от берега на поверхности воды. Бойцы с помощью спасательной веревки достали тело и передали правоохранительным органам.

По предварительной информации, найденная в Днепре женщина не является пропавшей студенткой НМУ имени Богомольца Мукаддас Насирлаевой.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в прокуратуре Киева.

«Фото найденной женщины предоставили родственникам пропавшей студентки, они ее не узнали», – уточнили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что официальное опознание и экспертиза будут проводиться.

По данным СМИ, найденная женщина была одета в зимнюю одежду и может быть 18-летней студенткой Мукаддас Насирлаевой, которая 30 января совершила суицид, прыгнув в реку с моста Патона.

Как сообщал ForUm, полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки Туркменистана.

В столичной прокуратуре подчеркнули, что согласно обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в университете, и недоразумения с его руководством.

В туркменской диаспоре заявили, что пропавшая студентка прыгнула с моста в Киеве после того, как деканат отказался выдать ей заявление, необходимое для продления вида на жительство в Украине.

В НМУ заявили, что Насирлаева была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства.

Начиная с 17 февраля, столичные водолазы проводили поисковые работы тела девушки.