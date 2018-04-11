Президент Петр Порошенко подписал указ «О праздновании 27-й годовщины независимости Украины». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Согласно документу, правительству поручено создать Организационный комитет по подготовке и празднованию, а также разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

В частности, 24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск по улице Крещатик и Майдане Незалежности в столице Украины – Киеве.

Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину.

Кроме того, правительство должно способствовать реализации инициатив общественности, направленных на укрепление национального единства, консолидации общества в деле развития государства, развития межрегиональных связей, распространения информации и знаний об Украине, утверждению ее положительного имиджа в мире.

Глава государства установил, что зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести мероприятия с участием представителей украинской общественности за рубежом, а также предусмотреть участие представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры в торжественных мероприятиях в Украине.

Указ также определяет, что центральными и местными органами исполнительной власти, должны быть разработаны и реализованы региональные планы мероприятий по подготовке и празднованию Дня государственного флага Украины, 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

Госкомитет телевидения и радиовещания должен обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию соответствующих торжеств, трансляции циклов тематических теле- и радиопередач, художественных и документальных фильмов.

Правоохранительные органы должны обеспечить порядок, безопасность граждан во время проведения мероприятий.