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Международный аэропорт «Одесса» проводит правовую оценку ситуации в связи с передачей его имущества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

«Аэропорт продолжает работать в штатном режиме – обслуживание пассажиров и воздушных судов производится в соответствии с суточным планом полетов и сезонным расписанием. В настоящее время проводится правовая оценка сложившейся ситуации», - говорится в заявлении.

«Аэропорт является сертифицированным Госавиаслужбой Украины предприятием, которое входит в состав авиационного транспорта Украины, его деятельность связана с обеспечением безопасности полетов и пассажиров, и любое вмешательство может привести к необратимым последствиям. Уверен, что вышеуказанные действия государственных органов не должны привести к остановке или сбоям в работе действующего международного аэропорта», - заявил директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» Павел Прусак.

Напомним, 10 апреля 2018 года НАБУ сообщило об аресте имущества Одесского аэропорта и о передаче его в управление АРМА.

Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта «Одесса» в пользу субъектов хозяйствования. Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» (бенефициарными владельцами которого на тот момент были известны местные одесские предприниматели) ООО «Международный аэропорт Одесса», в уставный фонд которого был передано имущество КП «Международный аэропорт Одесса». В созданном ООО «Международный аэропорт «Одесса» местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам.
ForUm

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