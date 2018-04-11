Отказ от ядерного оружия был исторической ошибкой Украины, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Об этом он сказал в интервью изданию «Гордон», сообщает пресс-служба СНБО.

«Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой написаны», - подчеркнул секретарь СНБО.

По мнению Турчинова, в условиях современного мира каждый должен рассчитывать на собственные силы.

«На слабых не смотрят, их учат, унижают и используют! Только сильная Украина может заставить себя уважать и считаться со своими национальными интересами! Такую Украину мы должны вместе строить», - заявил он.

Турчинов объяснил, что пока наша страна не стала членом НАТО, необходимо рассчитывать только на собственные силы. «Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только мощное современне оружие сдерживания способно поражать врага на любом расстоянии, - подчеркнул он. - По моему личному убеждению, эту задачу надо решить в приоритетном порядке. И ни у кого в мире нет ни морального, ни юридического права не согласиться с этой позицией».

Как сообщал ForUm, 10 апреля на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».