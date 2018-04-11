В Хмельницкий горрайонный суд поступило исковое заявление в стихах, сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

«До недавнего времени мы считали, что написать иск стихами невозможно, но нет, истцы нас продолжают удивлять», - отмечается в сообщении.

Так, в Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области обратилась женщина с иском о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда, исковое же заявление изложено стихами:

"...Був ясний день, веселий, провесняний,

До нас у хату крізь вікно одкрите

Вривався гомін голосних потоків,

Що бігли вниз по вулиці нагірній,

Вітерець влітав і, мов пуста дитина,

Скидав додолу від стола папери,

За ним влітала ціла зграя гуків,

Все та давно знайома пісня міста,

Але і в ній нові лунали ноти,

Весняні…. Та вони лунали не для нас,

Бо не було весни у нашім серці.

Ота весна, що за вікном сміялась,

Нам принесла новини невеселі,

Тюремні вісті: той сидить в неволі…"

Сейчас производство по делу не открыто.