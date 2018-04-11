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Арестованный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух отказался прекращать голодовку, сообщает Крым.Реалии.

По словам корреспондента, активист выглядит болезненно и держится за решетку.

Накануне, 10 апреля, 22 народных депутата Украины подписали обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку.  

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.
ForUm

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