6 апреля народные депутаты Украины – представители разных фракций Верховной Рады Украины – обратились к украинскому политзаключенному в Крыму Владимиру Балуху с просьбой прекратить голодовку в связи со стремительным ухудшением его здоровья и риска потери жизни. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

«После оккупации полуострова Владимир Григорьевич Балух не признал российской власти, продолжал участвовать в проукраинских акциях, и в конце концов был арестован несколько раз за отказ снимать украинский флаг со своего дома. После того как на его доме появилась табличка Героев небесной сотни, к Владимиру Балуху пришли с обыском и «нашли патроны, пригодные для стрельбы», - отмечается в сообщении.

В своем обращении депутаты выразили безграничное уважение к Балуху и его борьбе, которая служит примером для всей страны. Парламентарии также призвали украинского политзаключенного прекратить голодовку, подчеркнув: «Украине нужны живые герои. Ваше здоровье и жизнь будут лучшей частью победы Украины».

Обращение подписали: Рефат Чубаров, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Егор Соболев, Владислав Голуб, Сергей Лещенко, Валерий Карпунцов, Юрий Соловей, Иван Спорыш, Олег Мусий, Виктор Кривенко, Владимир Арешонков, Юрий Деревянко, Леонид Емец, Татьяна Острикова, Михаил Головко, Юрий Павленко, Андрей Билецкий, Борислав Береза, Игорь Шурма, Виктор Вовк, Геннадий Кривошея.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.