«Умные ракеты» США, о которых говорит президент страны Дональд Трамп, могут уничтожить все доказательства применения химоружия в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — написала она в Facebook.

«А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» — добавила представитель МИД РФ.



Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал нанесение ракетного удара по Сирии.

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, славные и новые, и «умные!» Вы не должны быть партнерами с газовым убийцей-животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим», – написал он в Twitter.