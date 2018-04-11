также в разделеОбщество
Капитана «Норда» отпустили под личное обязательство 9
В Днипре за вымогательство задержали криминального авторитета 9
Полиция задержала в Краматорске бывшего боевика 16
Арестованный одесский аэропорт работает в штатном режиме 22
Суд отменил постановление Холодницкого о приостановке следствия по делу Охендовского 15
Розенблат признан потерпевшим в деле о провокации взятки 27
В Припяти задержали сталкеров, приехавших из Москвы 20
Кабмин отстранил Ноняка с должности главы «Укртрансбезопасности» 33
Не отличаются от новых: «Укрзализныця» показала вагоны после ремонта 52
Госпогранслужба начала спецоперацию «Граница-2018» 37
Из Житомирской колонии сбежал заключенный 32
Иерусалимский патриарх: Ценности УПЦ способны поддерживать целостность и идентичность украинского народа 37
ГосЧС назвала небезопасные ТРЦ 49
За нарушение пожарной безопасности хотят закрыть 16 ТРЦ 195
Капитану «Норда» сообщили о новом подозрении 44
СБУ задержала на взятке заместителя прокурора Винницкой области 42
Потерпевшими в деле о пожаре в «Виктории» признали 78 человек 43
Спасатели предупредили украинцев о высоком уровне пожароопасности 22

Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили механизм вымогательства денег у участников АТО якобы от имени руководителей подразделений СБУ, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Оперативники установили, что злоумышленник представлялся бойцам антитеррористической операции руководителями различных подразделений Центрального аппарата и областных управлений службы. За денежное вознаграждение житель Тернополя обещал содействие в выделении гарантированных государством социальных льгот в виде, в частности, земельных участков и квартир.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства злоумышленником десяти тысяч долларов США от участника АТО за «получение» квартиры в Киеве. Сотрудники СБ Украины совместно с Нацполицией задержали дельца в Тернополе во время получения оговоренной суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

«Мы будем безжалостно искоренять любые противоправные схемы как среди собственных сотрудников, так и мошенников, прикрывающихся именем Службы», - отметил председатель СБУ Василий Грицак.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги