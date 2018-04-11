Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили механизм вымогательства денег у участников АТО якобы от имени руководителей подразделений СБУ, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Оперативники установили, что злоумышленник представлялся бойцам антитеррористической операции руководителями различных подразделений Центрального аппарата и областных управлений службы. За денежное вознаграждение житель Тернополя обещал содействие в выделении гарантированных государством социальных льгот в виде, в частности, земельных участков и квартир.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства злоумышленником десяти тысяч долларов США от участника АТО за «получение» квартиры в Киеве. Сотрудники СБ Украины совместно с Нацполицией задержали дельца в Тернополе во время получения оговоренной суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

«Мы будем безжалостно искоренять любые противоправные схемы как среди собственных сотрудников, так и мошенников, прикрывающихся именем Службы», - отметил председатель СБУ Василий Грицак.