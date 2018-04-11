Вчера, 10 апреля, по инициативе и под общей координацией Госуданственной пограничной службы началась совместная специальная пограничная операция «Граница-2018», сообщает пресс-служба ГПСУ.

Операция продлится до 30 ноября и направлена ​​на снижение уровня противоправной деятельности на границе, в т.ч. противодействие нелегальной миграции, незаконному перемещению подакцизных товаров, контрабанде наркотических веществ, оружия и боеприпасов.

Кроме подразделений пограничного ведомства в операции примут участие подразделения взаимодействующих структур, ВС Украины и пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций, а именно FRONTEX, EUBAM, INTERPOL, EUROPOL.

Со вчерашнего дня начался подготовительный этап операции. В течение ближайших дней украинские пограничники проведут погранично-представительские встречи с представителями пограничных служб сопредельных стран, в частности Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы. Вместе с коллегами будут уточняться вопросы взаимодействия в ходе пограничной операции и возможности увеличения интенсивности совместных патрулирования.

Кроме того, на региональных уровнях будет продолжаться подготовка по созданию межведомственных координационных групп и мобильных групп для совместных действий во время основного этапа операции.

В ходе проведения операции предусмотрены внезапные действия резервов Госпогранслужбы на наиболее активных участках границы и в пунктах пропуска, повышение плотности охраны государственной границы за счет привлечения к службе курсантов Национальной академии ведомства, применение общих межведомственных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска. Воздушный мониторинг приграничных районов и линии границы будет проводиться с применением пограничной (в том числе беспилотной) авиации.

Также пограничники совместно с представителями взаимодействующих структур будут осуществлять проверки субъектов авиационной деятельности за пределами контролируемых пограничных районов, поездов, движущихся к границе, мест возможного накопления контрабандных товаров и грузов и тому подобное. К тому же, кроме пограничных служебных собак будут применяться взаимодействующие кинологические подразделения, будет осуществляться патрулирование морской и речных участков и тому подобное.